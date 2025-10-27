『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』キャスト＆クリエイター来日決定！試写会イベントも開催

いよいよ最終章となるシーズン5の配信を迎える『ストレンジャー・シングス 未知の世界』この度、マイク役のフィン・ヴォルフハルト、ウィル役のノア・シュナップ、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、そして本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日が決定！ あわせて、彼らがステージ出演する参加するファンイベントが11月22日（土）に有明に位置するライブドア アーバンスポーツパークにて開催、さらに最終シーズンのエピソード1をいち早く鑑賞できる試写会イベントも行われることが決定した。

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。先日、「最後の冒険へご招待」という各国の都市名が映し出されるだけの謎の動画が突如NetflixのXやInstagramなど各オフィシャルアカウントから投稿され、その中に“東京”も含まれていたことで、ファンの間では何が起きるのかと話題となった。

世界中が注目するフィナーレを目前に来日するのは、今年5月に日本で開催されたクランチロール・アニメアワードにも出席したフィンとゲイテン、そして2019年のシーズン3のプロモーションから約6年ぶりの来日となるノアとケイレブの“ストシンボーイズ”たち。シリーズを通して実際に成長していく彼らの姿を、まるで息子や兄弟たちのように応援してきたファンにとっては、とても感慨深い来日となるはずだ。

フィンはプライベートでも何度か遊びに来るほどの日本好きで、「AKIRA」や「カウボーイビバップ」といった日本アニメーションの大ファン。ゲイテンもまた「進撃の巨人」や「ワンパンマン」などのアニメが好きと日本カルチャーに強い親しみを示している。また、以前の来日時にノアは日本語で挨拶をして会場を沸かせ、ケイレブも日本文化への関心を吐露。シーズン1から約10年という年月を共に過ごし成長した彼らが、それぞれ愛着を抱く日本へ来て、シリーズの幕を閉じる“最後の冒険”を盛り上げる。

さらに、作品を引っ提げての来日は今回が初となる本作のクリエイターであるマット・ダファー＆ロス・ダファーのダファー・ブラザーズの来日も決定。幼少期からアニメやゲームのオタクだったと語る彼らは、シリーズの核でもある＜裏側の世界＞を描くにあたって、「AKIRA」や「サイレントヒル」といった日本の作品からインスピレーションを受けていることを明かしており、彼らにとって日本は創造への刺激を与えてきた特別な場所でもある。

果たして壮大なシリーズの集大成を迎えた彼らは、日本の地で何を語るのか―。愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか―。世界中が待ち望む、最終シーズンはもうすぐだ。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』イベント詳細

＜ファンイベント＞

催事名：Netflix『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』ファンフェスタ〜One Last Adventure〜

日程：11月22日（土）

時間：15:00〜

場所：ライブドア アーバンスポーツパーク

来日ゲスト（予定）：フィン・ヴォルフハルト（マイク役）／ノア・シュナップ（ウィル役）／ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）／ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）／マット・ダファー＆ロス・ダファー（製作総指揮兼監督）

詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://onelastadventuretokyoevent.splashthat.com/

＜試写会＞※エピソード1を上映予定

催事名：Netflix『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』日本最速試写会

日程：11月22日（土）

時間：19:30 - 21:30（受付詳細などは当選者にご連絡いたします）

場所：都内劇場

詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://onelastadventuretokyoevent.splashthat.com/

※キャストの登壇は予定しておりません

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』最終章： 11月27日（木）10時より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

