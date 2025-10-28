【ライブレポート】NEXZ韓国公演が大盛況で幕！新曲「Beat-Boxer」MVも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEXZが、韓国公演『NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞』をオリンピックホールにて2days開催、大盛況のなか閉幕した。

■ネクストフェーズに向かうNEXZの道標となる新曲を2曲連続でパフォーマンス

K-POPの本場・韓国での公演とあって、凄まじい熱量と期待に満ち溢れた場内。NEXZの韓国での活躍をひと目見ようと、多くのNEX2Y（ファンの名称）が、現地・韓国はもちろん、日本をはじめ世界各国から訪れていた。

冒頭から、楽曲タイトルにちなみ火薬とスモークで “沸騰寸前” を表現した「Simmer」や808ベースが重厚感を演出する「HARD」で、NEXZの真髄と言える “パフォーマンス力” を余すところなく披露。全国ツアーを廻りながら磨き上げてきた「One Bite」の韓国語バージョンで観客のボルテージを一気に引き上げた。

彼らのプレリリース曲「Miracle (Korean Ver.)」では、イントロにアカペラ歌唱のパートを準備し、ダンスブレイクやHYUIのアドリブも追加。グローバルデビューから1年半、NEXZの確かな成長を来場した誰もが実感したことだろう。

そして、何と言っても10月27日にリリースを控えた3rdミニアルバム『Beat-Boxer』の初パフォーマンスに会場が沸いた。NEXZのチームワークと自信を詰め込み、これからの方向性と抱負を鮮明に表現したという本作は、これまた収録曲が粒ぞろい。「カッコよければ、何でもアリ」なNEXZらしい自由奔放さを、ジャンルレスな新曲たちが見事に物語っている。

本公演では、タイトル曲「Beat-Boxer」を初披露。圧倒的エネルギーでビートを粉砕するかのように叩き付けられる「Beat-Boxer」のパフォーマンスは強烈で、NEXZのアーティストとしての確固たる自信を感じさせてくれた。

続く「I’m Him」は、バウンス感のあるリズムと独特なサビのメロディに乗せて、「他の誰でもない、オレがまさに “その人”」だと強いメッセージを畳み掛ける。NEXZがネクストフェーズに向かう道標のような2曲連続の新曲パフォーマンスに会場も大熱狂。

その他「O-RLY?」やNEXZのアンセム「Next Zeneration」、打って変わって等身大の愛らしい彼らの魅力が解き放たれる「Keep on Moving (Korean Ver.)」や「Eye to Eye」など全22曲をパフォーマンス。最後は敬愛する先輩、Stray KidsのHANが作詞を手掛けた「Run With Me」をセレクトし、“いつもそばで一緒に走ろう”とポジティブな温かいメッセージを送りながら、大団円で幕を閉じた。

■NEXZ 3チームのダンスバトルで魅せる新曲「Beat-Boxer」MV解禁

この韓国公演をもって、いよいよ10月27日の3rdミニアルバム『Beat-Boxer』リリース（※韓国）を迎えたNEXZ。彼らのこれから歩む道のりと抱負を示す「Legacy」、自信に満ちたアティテュードと躊躇ないメッセージが印象的なヒップホップナンバーの「I’m Him」、まるで映画のワンシーンのようなストーリー展開が際立つ「Co-Star」、TOMOYA・HARU作曲でメンバー全員が作詞に携わった、弾むようなピアノの旋律に溶け込むハーモニーが本人たちの真心をしっかり届ける「Next To Me」と大充実の新曲ラインナップを引っさげて、カムバック期間へと突入した。

なかでも、その『Beat-Boxer』のタイトル曲となる「Beat-Boxer」は要チェックだ。2000年代のヒップホップとダンスミュージックを彷彿とさせるミニマルでユニークなサウンドが強いインパクトを創出し、ボクシングとダンスフロアを同時に連想させるような新感覚の味わいが面白い。そんな「Beat-Boxer」の世界観を巧みに表現したMVも解禁された。

3種類の衣装に身を包み、三者三様のそれぞれ違った魅力を放つ “チーム” を想起させる内容で描かれたMVからは、勝負の時を前にした緊迫感と仕上がった力強さが漲っている。そして、最後のダンスブレイクをきっかけに3チームが揃い踏みのダンスバトルに。そのバトルの際にYUがブレイキンを披露したりと、パフォーマンスも見応えたっぷりだ。

新作タイトルの名のとおり “Beat-Boxer” と化した彼らが、韓国の音楽シーンにも風穴を開けることだろう。

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

MINI ALBUM『Beat-Boxer』

※韓国発売日：10月27日

2025.11.26 ON SALE

Blu-ray『NEXZ NOW』

