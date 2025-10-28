作った人も食べたい人もハッピー。

お腹いっぱいで残した料理や、あえて量を多めにした作り置きなど、「お皿＋ラップや保存容器」で冷蔵庫にしまうことってありますよね。1〜2日で食べるなら良いですが、奥に追いやられて忘れることも結構なあるあるです。

傷んだ食品は泣く泣くゴミ箱へ。せっかく作ったのにもったいないですよねぇ。

賞味期限トラッカー

新開発の「FoodTusker」は、見た目は丸型のキッチンタイマー。だけど設定するのは時間ではなく日数なんです。賞味期限がヤバそうになると、スマホ用アプリにお知らせが行くので廃棄を免れます。

アプリから中身を選んで推奨される期限を設定すれば、「FoodTusker」の電子ペーパー画面にイラストと日数が表示されます。食品のデータベースは数百万、レストランのメニューも何千種類が登録されています。なのでどんな料理でも設定ができます。それをBluetoothで同期すれば、管理は「FoodTusker」でもアプリでもできるようになります。

専用容器を使わなくとも、専用ゴムバンドでトラッカーを容器につけることもできます。外から持ち帰った入れ物から、専用容器に移し替える必要もないんです。それに毎度アプリを立ち上げなくても、外側のリングを回して日数を設定することもできます。

マステも不要でスマホでもチェック可能

冷蔵庫に突っ込んだ容器って、横から見ても何が入っているのか分からないことがありますよね。コレは「絵＋文字」なので、料理名を書いたマスキングテープをを貼り付ける手間もありません。また冷蔵庫を開けずとも、何の残り物があるのかアプリで分かるのもメリットです。

電子ペーパーは消費電力が少ないので、フル充電で2ヵ月ほど電力が持つとのこと。電力を使うのは、定期的に温度を測定するからなんですって。そのおかげで、トラッカーには温度も表示されます。

日本では減少傾向

農林水産省のページを見ると、日本での食品廃棄は事業系でも家庭系でも少しずつ減っていました。平成29年には家庭からのフードロスが284万トンだったのが、令和5年には233万トンに。事業系はもっと頑張っており、平成29年の328万トンから6年後には231万トンとなっています。

「FoodTusker」のようにIoTをうまく使えば、ウッカリのフードロスがもっと減らせるでしょうね。

気になる方は出資できます

「FoodTusker」は現在、クラウド・ファンディングで出資金を募っています。ですが頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

