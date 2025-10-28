28日10時現在の日経平均株価は前日比120.22円（-0.24％）安の5万392.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は192、値下がりは1381、変わらずは37と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は28.28円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ニデック <6594>が26.94円、アドテスト <6857>が26.94円、リクルート <6098>が16.87円、キヤノン <7751>が10.91円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を121.21円押し上げている。次いで東エレク <8035>が45.46円、ＴＤＫ <6762>が5.81円、信越化 <4063>が4.88円、中外薬 <4519>が3.74円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、鉄鋼、海運、証券・商品と続く。値下がり上位には繊維、サービス、金属製品が並んでいる。



※10時0分0秒時点



株探ニュース

