¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè£³Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Æó²ó¤ËÀèÀ©¤Î£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¡¢£²Àï¤Ç£·ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡õ£µ»°¿¶¡Ê£±»Íµå¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£¹ÂÇÀÊÌÜ¡¢£²²ó£±»à¤«¤é¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¤¸¤¿´Å¤¤ÊÑ²½µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¡¢Àä¶«¤¹¤ë³Î¿®¤Î°ì·â¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤â»×¤ï¤ºÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ø¥º¤È¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£