¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬à°ÙÂØ¤Ë°µÎÏá¤ÈÍ½ÁÛ¡ÖÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤òÇ§¤á¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÈÊÆ¹ñ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬£²£·Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢£²£¸Æü¤Ë¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤È²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð°ÙÂØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ã¤Æ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÑÂ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¶ä¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¶¨Ä´¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍø¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï£Æ£Ò£Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡£Íø²¼¤²¤ò¤¼¤Ò¡¢¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÍø²¼¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤¬Íø¾å¤²¤ò¤¹¤ì¤Ð±ß°Â¤ÎÊý¸þ¤«¤é±ß¹â¤ÎÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÍø¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥É¥ë°Â¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢±ß¹â¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§¤á¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡°ÙÂØ¤ËÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¡£¡Ö¤â¤·±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊª²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÎÉôÊ¬¤òËÍ¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£