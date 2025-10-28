とってもご機嫌な様子の美人猫さん。かっこよく登場し自信ありげに『お尻フリフリダンス』を披露していたけど…ふと目にした小さなある物に想像以上の素晴らしいリアクション！投稿は記事執筆時点で、1万件を超える大反響となり「どんだけビックリしたの」「全部オモロ～」との声が寄せられ注目を集めています。

【動画：颯爽と登場したネコ→お尻を振ってダンスし始めたかと思ったら…】

まるで舞台で踊るように…

Instagramアカウント「kurin_natural」に投稿されたのは、まるで自分の舞台に登場するかのようにカメラの画面に飛び込んできた『おこめ』ちゃんの様子です。優雅なオーラを纏いながらも元気いっぱいな女の子です。

おこめちゃんは、とってもご機嫌な様子でしっぽとおしりを「くいっ、くいっ」と揺らしながら、自信に満ち溢れた雰囲気で『お尻フリフリダンス』を披露していたといいます。大きな身体なのに機敏な動きがとても綺麗です。

華麗なダンスから一転…

ノリノリダンスの最中、ふと…何か黒い物が視界に入ったおこめちゃん。それはほんの小さな『ゴミ』だったとか。ですが、おこめちゃんにとっては何か得体のしれない敵に見えたのでしょう。振り返った後、目を見開き…！

次の瞬間、まさに『慌てふためく』というのはこんな感じ…というほどに大パニックに！「ドタバタ」しながら跳び上がり逃げて行ってしまったといいます。１センチにも満たない『ゴミ』にこんなにまで動揺するとは…！

怖いけど…再チャレンジ！

ですが普段は好奇心旺盛！天真爛漫だというおこめちゃん。『逃げて終わり』のはずがありません。別の角度から「ぬっ」っと出てきて…しっかり仕留めにかかる体勢に入ったとか。そして『ゴミ』めがけてダイブ！

恐らくただの『ゴミ』だということにも気付き、気も晴れたことでしょう。「テレビ見てるより面白い」とコメントを残した飼い主さんは、その一部始終を目撃し楽しいリラックスタイムを過ごしたのでした。

投稿には、自信満々に登場したにも関わらず、思いもよらない出来事に取り乱してしまったおこめちゃんに、「最高ですね！ゴミなのに飛び跳ね方が模範解答みたいに立派です」「おこめちゃん、毎回オーバーリアクションで笑わせて和ませてくれますね」「素晴らしい動きです！ びっくりして、そしてホントにホントに笑わせて頂きました」などのコメントと共に、いいね件数が700件を超え評判を呼んでいます。

この他にも、Instagramアカウント「kurin_natural」には、おこめちゃんの日常の様子が投稿されています。性格が正反対の同居猫こむぎちゃんとのやり取りも楽しく観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kurin_natural」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。