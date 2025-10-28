

なにわ男子

なにわ男子が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できるオリジナルカードを全国で配布するキャンペーンを10月28日から実施される。

【写真】「なにわ男子×トビデル」オリジナルカード ソフトバンク株式会社は、裸眼でスマホ内の写真や動画を3Dで楽しめるキャリアフリーサービス「トビデル」に対応した「トビデル 3D保護ガラス」を全国のソフトバンクショップ（一部店舗を除く）で販売。本製品の購入者を対象に、7人組アイドルグループ「なにわ男子」が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できるオリジナルカードを全国で配布するキャンペーンを10月28日から実施。また、誰でも視聴できる無料コンテンツ（全５種）も同日から「トビデル」で公開する。

「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画では、楽曲「Hirahira × Tokimeki」に合わせて、なにわ男子のメンバーを超接近で撮影した特別な3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できる。さらに、無料コンテンツでは、なにわ男子のメンバーが3Dの世界でさまざまな企画にチャレンジしている。

メンバーが画面越しに超接近したり、即興パフォーマンスを披露したりと、なにわ男子の和気あいあいとした様子が詰まっている。「トビデル」ならではの、目の前に飛び出してくるような臨場感と、メンバーの自然な表情や掛け合いがポイント。

「トビデル」および「トビデル 3D保護ガラス」概要

「トビデル」は、専用の保護ガラス（税込み7200円※）をスマホに貼ると、「トビデル」アプリ（月額使用料：無料）で、スマホ内の写真や動画を、裸眼（3D メガネなし）で、3Dで楽しめるサービス。対象機種： iPhone 16／iPhone 16e／iPhone15／iPhone14（2025年10月時点、順次拡大予定）※ソフトバンクオンラインショップ価格

なにわ男子 トビデル3D保護ガラス キャンペーン概要

ソフトバンクは、「トビデル 3D保護ガラス for iPhone16/15」又は「トビデル 3D保護ガラス for iPhone16e/14」を購入した方に、「トビデル」アプリ内でなにわ男子が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を視聴できる「なにわ男子 トビデル 3D保護ガラス購入者向け オリジナル3D動画視聴カードプレゼント キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」）を実施。本キャンペーンは、キャンペーン期間中に、対象店舗で対象商品を1点購入につき、「なにわ男子」のメンバー全員がデザインされたオリジナル 3D動画視聴カード（以下、「本カード」）を１枚プレゼント。本カード裏面のQRコードを読み取り、専用サイトでコードを登録すると、「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を視聴可能。キャンペーン期間：2025年10月28日10時〜2026年1月9日23時59分まで※上記にかかわらず、ソフトバンクショップの対象店舗においては、各対象店舗の営業時間に準じる。特設サイトhttps://www.softbank.jp/mobile/special/naniwadanshi-chosekkin/