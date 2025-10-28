◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に右翼線へ二塁打を放ち、６試合連続安打をマークした。先取点にはつながらなかったが、２回にＴ・ヘルナンデスのソロで１点を先取した。

ドジャースタジアムではブルージェイズの「１番・指名打者」でスタメン出場したスプリンガーに初回戦との１打席目、３回１死の２打席目と痛烈なブーイングが浴びせられた。スプリンガーは１７年にアストロズに所属。ドジャースとのワールドシリーズを制して頂点に立った。

だが、後に同年のアストロズがサイン盗みなどを行っていたことが発覚。ドジャースファンは強い怒りを今でも持っており、当時主力だったスプリンガーだけでなく、アルテューベ（アストロズ）、ブレグマン（現レッドソックス）、コレア（現ツインズ）らには今でも痛烈なブーイングを浴びせている。