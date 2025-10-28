◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ブルージェイズ側から見れば“不運”なプレーで、試合の主導権を握るチャンスを失った。0―0の2回無死一塁、5番・バーショがカウント3―1から高めの直球を見逃し。四球を確信し、腕当てなどを外して一塁へと向かいかけた。しかし球審は時間を置いて「ストライク」とコール。バーショは怪訝な表情を浮かべながらも、まだ一塁へと歩きかける素振りを見せた。

打者同様、四球を確信した一走・ビシェットは二塁へと向かった。しかしストライクのコールを受けて捕手からの返球を受けた投手のグラスノーは一塁へ送球。一、二塁間で止まっていたビシェットは挟まれる形でタッチアウトとなった。

四球なら無死一、二塁となり、先制機が広がっていた局面。四球と自己判断したブルージェイズ側、走者が一塁にいる局面で微妙なボールの判定が遅かった球審。双方が食い違う行動で起きた“不運”なケースだった。ベンチからブルージェイズ・シュナイダー監督が飛び出して猛抗議したが、判定は覆るはずはなかった。

結局、バーショは四球。6番・カークの右翼線安打で1死一、三塁と局面を進めたが、後続が倒れてこの回無得点。仮に無死一、二塁となっていれば、先制点が入る可能性が高い攻撃だった。ブルージェイズはその裏に先発のシャーザーがT・ヘルナンデスに本塁打を許し、先制点を献上。試合の勝敗の行方を左右しかねない2回の攻防となった。