劇場公開中止の『M3GAN／ミーガン 2.0』Blu-ray＆DVDで来年1月に発売決定
ホラー界の巨匠ジェームズ・ワン、ブラムハウス・プロダクションズのジェイ
【動画】劇場公開予定時の『M3GAN／ミーガン 2.0』映像
ソン・ブラム、そして脚本・監督のジェラルド・ジョンストンが率いる『M3
GAN／ミーガン』（2023年）のオリジナル・チームによるサイコ・スリラー映画『M3GAN／ミーガン 2.0』のBlu-ray＆DVDが来年（2026年）1月21日に発売されることが明らかになった。レンタルDVDも同日リリースされる。
前作は、心に傷を負った少女の親友になるようプログラムされたお友達AI人形＜M3GAN（ミーガン）＞の暴走を描き、世界興収1億8000万ドル超の大ヒット作となった。本作は、日本で当初10月10日より劇場公開される予定だったが、8月1日に公開中止が発表された。
1作目に続いてミーガン（M3GAN）の開発者ジェマをアリソン・ウィリアムズ、ジェマの姪ケイディをヴァイオレット・マッグロウ、開発チームのコールとテスをブライアン・ジョーダン・アルバレスとジェン・ヴァン・エップスが演じる。アリソン・ウィリアムズはジェイソン・ブラム、ジェームズ・ワンとともに製作にも名を連ねる。
Blu-ray＆DVDには、メイキング映像のほか、アメリカの劇場ではカットされたシーンを含む「アンレイテッド版」の本編を収録。メイキングやシーン解説など本編がより楽しめる映像特典（約152分）も収録され、ファンは見逃せない内容となっている。
Amazon.co.jp（ビジュアルシート3枚セット）、楽天ブックス（2L判ブロマイド5枚セット）ではオリジナル特典付きも発売（※特典はなくなり次第終了）。
■『M3GAN／ミーガン 2.0』
驚異の人工知能を持つミーガン（M3GAN）の暴走から2年。ジェマは姪ケイディと静かな生活を送っていた。そんな彼女たちが知らぬ間に、ミーガンの基礎技術を盗用して生まれた軍用アンドロイド“アメリア”が自我に目覚めて暴走を開始。背後にはAIによる支配を目論む企業「ゼノックス」の陰謀があった。ジェマはかつての恐怖を乗り越え、ケイディを守るためにミーガンをアップグレードして復活させる決意をする。
