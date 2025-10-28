【きょうから】松屋“冬の人気メニュー”『牛豆腐キムチチゲ』発売 寒さが深まる今の季節にぴったりな旨辛スープ
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、28日午前10時より『牛豆腐キムチチゲ』を販売する。
【写真】ボリュームたっぷり！『牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食』
販売のたびに好評の同メニューが今年も登場。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎが重なり合い、絶妙なバランスを実現した。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮されたスープにチゲの辛さが染みわたる、身体も心もホッとするおいしさ。
さらに、玉子を絡めれば、辛さを包み込むやさしい味わいも楽しめる。今年は、程よい辛さでご飯が進む「キムチチゲセット」に加えて、『牛カルビ焼肉定食』とのセットも用意。寒さが深まるこれからの季節にぴったりな旨辛メニューとなっている。
■商品詳細（税込）
『牛豆腐キムチチゲセット』780円
『単品 牛豆腐キムチチゲ』580円
『牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食』1390円
