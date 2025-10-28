脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が、タレントの佐藤栞里らと笑顔で写る最新ショットを公開した。

【映像】長濱ねるや北村匠海らとの写真

2013年から、男性向けファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年には、NHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動してきた清原。そんな活躍のさなか、2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。

手術からおよそ2年8カ月後となる、2023年2月、清原はInstagramを更新し、現状について明かしていた。

「3回の手術を経て、日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」

その後は、たびたび療養中に撮影した友人らとの写真を投稿しており、俳優の長濱ねる（27）との2ショットや、映画「サヨナラまでの30分」で共演した北村匠海（27）、上杉柊平（33）らとの写真をアップ。2025年10月27日の投稿では、佐藤栞里（35）らと写る、最新ショットを披露している。

「きのうは神戸会の皆さんと初めましてのちーくん楽しかったー！」

この投稿にファンからは、「キヨたん、めちゃ楽しそうでうれしい」「どんどんバージョンアップされていますね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）