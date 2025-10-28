“3D”なにわ男子が目の前に超接近 「トビデル」で新コンテンツが登場
ソフトバンクは、裸眼でスマホ内の写真や動画を3Dで楽しめるキャリアフリーサービス「トビデル」に対応した「トビデル 3D保護ガラス」を全国のソフトバンクショップ（一部店舗を除く）で販売している。このたび購入者を対象に、7人組アイドルグループ・なにわ男子が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できるオリジナルカードを全国で配布するキャンペーンを28日から実施する。
【写真】飛び出してくるみたい！目の前に超接近するなにわ男子
「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画では、楽曲「Hirahira × Tokimeki」に合わせて、なにわ男子のメンバーを超接近で撮影した特別な3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できる。
また、無料コンテンツ（全5種）も同日から「トビデル」で公開。なにわ男子のメンバーが3Dの世界でさまざまな企画にチャレンジする動画となっており、メンバーが画面越しに超接近したり、即興パフォーマンスを披露したりと、なにわ男子の和気あいあいとした様子が詰まっている。「トビデル」ならではの目の前に飛び出してくるような臨場感と、メンバーの自然な表情や掛け合いに注目だ。
本キャンペーンは、キャンペーン期間中に対象店舗で対象商品を1点購入につき、なにわ男子のメンバー全員がデザインされたオリジナル3D動画視聴カードを1枚プレゼント。本カード裏面のQRコードを読み取り、専用サイトでコードを登録すると、「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を視聴できる。
