グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「みさっちゃんのコラボお洋服ハート」とし、インフルエンサー小澤美里おすすめのベージュ秋冬用ファージャケット姿を自撮り。「女子力あがるぅもふもふなのに軽くてかわいい 愛用します」とウインクショットまで披露した。

別の投稿では「電子写真集見てくれた？」と問いかけ、雑誌のグラビアショットを公開。ピンク、紫、黒など、数種類のランジェリーショットで、体にシャワーをかけたり、くびれが強調されるようなポーズをとったりしたカットをアップした。

さらに、「Abema的ニュースショー コメンテーター生出演しました」と伝え、透け感のあるロングワンピース衣装だけでなく、共演したテレビ朝日の田中萌アナウンサーや、ドランクドラゴン鈴木拓との2ショットも加えた。

ファンやフォロワーからも「ミスパーフェクト」「宇宙一可愛いな〜」「めっちゃ可愛い〜」「美しすぎ」「スタイル抜群」「Sexy度が凄すぎ」「たまらないよ〜〜」などのコメントが寄せられた。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」で芸能界デビューを果たした。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集「Culmination（カルミネーション）」を発売。20日に配信開始されたfootage限定ドラマ「都市の神聖な少女たち」に沙羅役で特別出演している。