グラビアアイドルの三田悠貴（27）が27日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを投稿した。

「事務所の社長とランチミーティング」と記し、白い丈の短いトップスにデニムパンツのヘソ出しルックに、紫のカーディガンを羽織ったカジュアルな姿を披露。「常にお勉強の毎日です 来年の目標も立てました 残り2ヶ月全力でお仕事がんばりまーーす！！ みんなもついてきてね！？」とつづり、大きなハンバーガーを前にポーズをとった。

また、別の投稿では一転してシックな装い。「京都で友達の誕生日祝い かれこれ10年以上の仲です〜」と胸元を大胆に露出したボディーラインくっきりの黒いトップスに黒のパンツスタイルで友人を祝福したショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「かわいいっ」「おヘソがかわいい」「妖艶」「素敵な写真」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。