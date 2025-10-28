¡È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¥Ç¥³¥ë¥ÆÏª½Ð¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¥¹¡õ¥Ý¥Ë¥Æ»Ñ¸ø³«
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×Âè6Àï²¬»³Âç²ñ¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿Çò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖSUPER GT,SUPERÂÑµ×¤â»Ä¤¹¤ÏºÇ½ªÀï¤Î¤ß¡ª¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¸å2²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡¡È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤È2²ó¡ª¡¡¤ß¤ó¤ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤è¤¦¤Í¡×¤È»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖSUPERÂÑµ×²¬»³Àï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï·è¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÖÇµ°á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¡ÖBeauty Model Contest¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤È´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤·¤ã¤ó¡×¡Ö¤Î¤¤¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£