週明け２７日の東京株式市場は、日経平均株価が大幅に値上がりし、取引時間中と終値で初めて５万円の大台を突破しました。

２７日の日経平均株価の終値は先週末に比べて１２１２円６７銭高い、５万５１２円３２銭でした。また、ＴＯＰＩＸ＝東証株価指数も５５．６０ポイント上がって３３２５．０５で、最高値を更新しました。

高市総理大臣の経済財政政策に期待した「高市トレード」が株高をけん引する中、米中貿易摩擦の激化への不安が後退しました。

先週末のアメリカの株高も影響し、上げ幅は１２００円を超えました。

２７日の平均株価は、取引開始直後に５万円を超え、全面高の展開となりました。日経平均株価は先月１６日の取引時間中に初めて４万５０００円を突破しました。

高市総理の自民党総裁への就任後には積極的な財政政策への期待から株高、円安、債券安となる高市トレードが起き、１カ月余りで大台に到達する異例のペースとなりました。

日経平均株価が史上初の５万円を超えたことを受けて福田富一知事は「栃木県に及ぼす影響について、現時点で見通すことは困難であるが、市場の動向や県内経済の状況を注視するとともに、政府には経済対策の策定を速やかに進め、物価高対策に最優先に取り組んでいくことを求めたい」とのコメントを発表しました。