レースクイーン（レースアンバサダー）で「レースアンバサダーアワード2024」受賞のモデル央川かこ（31）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。自動車レース「スーパー耐久第6戦岡山大会」の様子を投稿した。

「わたしは26号車担当です」と告知して臨んだが、「TEAM ZEROONEは26号車が見事優勝でした」と報告。「2番手スタートからのずっと上位をキープしてて本当にすごかった raffineeファミリーの皆さんと3ヶ月ぶりのS耐を一緒に盛り上がれてとっても楽しかったです 次はあっという間に最終戦となりますが、最後までTEAM ZEROONEとraffinee Ladyの応援をよろしくお願いします」とつづり、カラフルなヘソ出しコスチュームにショートパンツ、赤のニーハイロングブーツで“絶対領域”も披露したショットをアップした。また、チーム10周年を記念した名前入りはっぴを着用し、仲間と座って集うバックショットも加えた。

ファンやフォロワーからも「勝利の女神」「なんて美しいの」「かわいすぎます」「カコ軍団の昭和の不良座り、可愛いしカッコいい」「スタイル抜群」「セクシー」「綺麗なお腹」「最強です」などのコメントが寄せられた。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。