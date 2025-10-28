ワンコが寝ている時にお口からはみ出ている舌を掴んだら、どんな反応をするのか確かめてみたら…？思わず笑ってしまう予想外の反応が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「抱きしめたい」「面白い」といった声が寄せられています。

【動画：舌をしまい忘れている犬→『つかまれたらどんな反応をするのか』検証した結果…予想を裏切る『まさかの結末』】

寝ているワンコの舌を掴んだら…？

YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」に投稿されたのは、チワワの「コハク」くんが寝ている時に舌を掴んだらどんな反応をするのか検証した時の様子です。

日頃からコハクくんはお口から舌がチロッと出ていることが多いそうですが、飼い主さんが掴もうとすると引っ込めてしまうのだとか。

飼い主さんが「どうしても舌を掴んでみたい」と思いながら過ごしていたある日、舌を出してウトウトしているコハクくんの姿を発見！そばに行ってみると、コハクくんのお目目は開いていたものの、寝落ち寸前でぼんやりしている様子だったとか。今なら舌を掴めるかも…！

どうしても舌を掴みたい飼い主VS嫌がるワンコ

「どんな反応をするかな？」とワクワクしながら、そ～っと舌に手を伸ばす飼い主さん。ところが指が軽く触れた瞬間に、コハクくんはスッと舌を引っ込めてしまったとか！

それでも諦めずに舌に触れようとすると、コハクくんはプイッとお顔を背けて抵抗したそう。その後も飼い主さんは舌を掴もうと頑張ってみたのですが、避けられてしまって失敗。どうやらよほど舌を掴まれるのが嫌なようです。

まさかのユルすぎる結末

しかし眠気に負けてコハクくんの抵抗が弱まった隙に、ついに飼い主さんは舌を掴むことに成功しました。コハクくんは再び抵抗を始めたり、怒ったりするかと思いきや…？なんとそのままお目目を閉じて、すやすやと眠り始めたとか！どうやら眠すぎて、全てがどうでもよくなってしまったようです。

飼い主さんは「えっ！寝るの？」と拍子抜けし、コハクくんの舌から手を放して頭をナデナデ…。それでもコハクくんはノーリアクションで、その後も何事もなかったかのように、幸せそうに眠り続けていたとのこと。そのあまりにもユルくて可愛い姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「やめて～と思いつつ寝落ち、可愛い」「ほんま癒される」「ゆるくて笑うしかないｗ」といったコメントが寄せられています。

コハクくんの可愛い姿やユルくて愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。