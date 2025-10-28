【速報】男性研究生の『酸欠死』　停電中の温度管理で搬入された31キロの「ドライアイス」　二酸化炭素で『酸欠死』した可能性も　徳島大学が遺体発見までの経緯説明

徳島大学の研究棟で特別研究学生の男性（27）が遺体で見つかった事案で、男性が死亡した当時の状況について、徳島大学は28日午前8時半から会見を開いて説明しています。



20日午前、徳島大学の関係者から「医薬創製教育研究センターの低温培養室で、人が倒れている」という内容の通報が消防にありました。



救急隊が駆けつけると特別研究学生の男性（27）がうつ伏せの状態で倒れていて、その場で死亡が確認されました。





司法解剖の結果、死因は酸素欠乏と判明しました。低温培養室は臓器の検体や試薬などを保管する部屋で、室温は4℃に保たれていますが、男性が見つかった前日は設備点検のため停電予定で、温度管理のため、2日前にドライアイスが搬入されていました。■徳島大学が経緯を説明【低温培養室について】１９日（日）に、電気設備の点検で停電になる予定。館内には、臓器の検体や試薬などを保管する低温培養室があり、停電中も試薬などを低温に保つ目的がありました。１８日（土）に、死亡した男性とは別の研究生がドライアイス31キログラムを搬入していました。搬入は午前9時10分ごろ〜午前10時には完了していたということです。【男性の１８日の行動について】１８日（土）午前９時半から午後１時すぎまで、学内にある薬学部研究実験棟で、研究報告会に参加していました。その後午後１時１２分に、医薬創製教育研究館に入館していたことが、入館ログから確認されています。２０日（月）午前１０時半ごろ発見されるまで、行動や経緯はわからないということです。関係者によりますと、ドライアイスから発生した二酸化炭素が室内にたまり、男性が酸素欠乏で死亡した可能性が高いとみられるということです。徳島大学は記者会見で、現時点で把握している状況などについて説明しています。