「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿され、恒例となった第３戦の集合写真が公開された。

大谷翔平の妻・真美子さんは白のトップスを着てセンターに位置。隣ではフリーマンの妻・チェルシーさんが優しい笑みを浮かべ、ノリノリの夫人たちもいる。

ファンも「フリーマンの奥様がいつも一緒にいてくれるね」「ドジャース勝利の女神様」「ベシアに祈りを」と書き込んだ。大谷は前日の会見で第１戦、敵地で浴びた「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ（お前は必要ない）」の大合唱について問われ、「素晴らしかったと思います。僕の妻がすごく大好きなチャントなので。いじられました。個人的には良かった」と笑いを誘った。

また、緊張感の戦いに触れる中でも、再び、妻・真美子さんを意識してコメント。「家ではリラックスしていますし、家庭内ではトロントで言われたようなチャントを言われないように努めたいと思います（笑）」と報道陣の大爆笑を誘った。