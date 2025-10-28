ボーイズグループSEVENTEENのSEUNGKWAN（スングァン）が、ファッションマガジン「ELLE（エル）」の表紙になった。

「ELLE KOREA」創刊33周年を記念した「Hello Little Love」プロジェクトの一環として実現した今回の企画は「動物とともに生きていく人生、その当然の日常」を主題に製作され、SEUNGKWANは愛犬「プク」と一緒に撮影に臨んだ。

所属するHYBEミュージックグループ傘下のプレディスエンターテインメントによると、SEUNGKWANは「ELLE」11月号vol．2に表紙モデルとして参加したという。

韓国メディアのマイデーリーは28日「この日公開された表紙写真には、SEUNGKWANと愛犬プクの暖かくて優しい瞬間が盛り込まれた。洗練されたオーラを放つSEUNGKWAN、その前でかわいらしい表情でカメラを眺めるケミストリーが独特だ。韓国伝統家屋の板の間での静かな雰囲気は、彼らの親密な関係を一層生々しく見せてくれる」と報じた。

インタビューでは、愛犬プクに対する格別な愛情を示した。「人の間には時々争ったりこじれたりすれば、回復するのに時間が必要な時もあるが、動物とは『時間の距離』がない。プクをはじめとする小さな存在たちに、きれいな心を学ぶ。私も幸せを完全に満喫し、愛情をより多く表現する人になりたい」と伝えた。