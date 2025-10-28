AKB48千葉恵里“透けるような透明感” 自然体で映す“美ビジュアル”
アイドルグループ・AKB48の千葉恵里が、10月31日発売の『blt graph. vol.112』に登場する。
【写真】自然体で映す“美ビジュアル”千葉恵里が登場
現在、グループは結成20周年を記念した全国ツアー『AKB48 20th Year Live Tour 2025〜PARTYが始まるよ〜』を開催中。12月4日から7日にかけて日本武道館で行われるファイナル公演では、前田敦子や高橋みなみら伝説のOGたちの出演も発表され、ファンの期待が高まっている。
本号では、AKB48次世代を担う存在として注目を集める千葉が、普段のステージとは異なる“素の美しさ”を表現。衣装やメイクを極力ナチュラルに抑え、千葉本来の素材感や透明感を引き出したグラビアが掲載されている。
誌面では、柔らかな光に包まれながら見せる穏やかな表情や、リラックスしたポージングが印象的。飾らない姿で魅せる千葉の“美ビジュアル”が際立つ構成となっている。
