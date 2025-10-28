歌手のケイティ・ペリーさんとカナダのトルドー前首相の交際が公になった/Getty Images

（ＣＮＮ）何カ月も前から噂（うわさ）されていた米歌手ケイティ・ペリーさんとカナダのジャスティン・トルドー前首相の交際が公になった。

２人は７月に犬の散歩をしているところを目撃され、続いてカナダ・モントリオールのレストランで食事している姿が目撃されたが、いずれも遠距離からの目撃情報にすぎなかった。

９月には米カリフォルニア州でホエールウォッチングツアーに参加していた乗客が、ヨットの上で抱き合う２人の写真を遠距離から撮影した。この写真に写った男性の方はトルドー前首相だったことが腕のタトゥーから判明した。しかし女性の方がペリーさんだったことは確認できていなかった。

トルドー前首相は今年１月に辞意を表明し、４月に後任のマーク・カーニー首相が就任している。

同月、ペリーさんは宇宙開発企業ブルー・オリジンのロケットで宇宙旅行を経験。その後間もなく、婚約者だった俳優オーランド・ブルームさんとの関係が破局していたことが分かった。

トルドー前首相との関係がはっきりしたのは、ゴシップアアカウントのＰｏｐ Ｃｒａｖｅが「ケイティ・ペリーとジャスティン・トルドーの交際が公になった」と伝えた投稿だった。

英大衆紙はそろって、フランス・パリのキャバレーで２５日に開かれたペリーさんの盛大な誕生パーティーの写真を１面に掲載。この場でペリーさんはトルドー前首相と手をつなぎ、一緒にパーティー会場を後にした。