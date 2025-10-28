ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は298億円とやや低調 ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は298億円とやや低調

28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比33.6％減の656億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.7％減の450億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> など71銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が4.15％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が3.40％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.87％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.42％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は4.17％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.03％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.93％安と大幅に下落している。



日経平均株価が138円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金298億8000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均321億4400万円を下回っている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が34億8100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が32億4200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が21億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億8800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億8300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

