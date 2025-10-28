

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 日パレット <4690>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4690> 日パレット 東Ｓ -14.43 10/27 上期 -14.65

<6858> 小野測器 東Ｓ -3.51 10/27 3Q 赤縮

<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ -2.37 10/27 上期 13.01

<9914> 植松商会 東Ｓ -1.74 10/27 上期 -4.23



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



