―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　日パレット <4690>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4690> 日パレット 　　東Ｓ 　 -14.43 　 10/27　　上期　　　-14.65
<6858> 小野測器 　　　東Ｓ　　 -3.51 　 10/27　　　3Q　　　　赤縮
<6230> ＳＡＮＥＩ 　　東Ｓ　　 -2.37 　 10/27　　上期　　　 13.01
<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 -1.74 　 10/27　　上期　　　 -4.23

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース