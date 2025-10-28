

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9733> ナガセ 東Ｓ +17.74 10/27 上期 234.48

<6484> ＫＶＫ 東Ｓ +4.99 10/27 上期 23.35

<1718> 美樹工業 東Ｓ +4.92 10/27 3Q 96.16

<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +3.95 10/27 上期 8.72



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

