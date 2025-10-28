―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ 　 +17.74 　 10/27　　上期　　　234.48
<6484> ＫＶＫ 　　　　東Ｓ　　 +4.99 　 10/27　　上期　　　 23.35
<1718> 美樹工業 　　　東Ｓ　　 +4.92 　 10/27　　　3Q　　　 96.16
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 +3.95 　 10/27　　上期　　　　8.72

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース