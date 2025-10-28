

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3593> ホギメデ 東Ｐ -5.34 10/27 上期 -44.01

<3199> 綿半ＨＤ 東Ｐ -3.65 10/27 上期 -7.91

<7751> キヤノン 東Ｐ -2.44 10/27 3Q 1.09

<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -1.51 10/27 上期 -15.26

<9663> ナガワ 東Ｐ -1.27 10/27 上期 4.30



<7250> 太平洋工 東Ｐ -1.22 10/27 上期 57.76

<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ -1.13 10/27 上期 -30.20



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

