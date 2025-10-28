―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3593> ホギメデ 　　　東Ｐ　　 -5.34 　 10/27　　上期　　　-44.01
<3199> 綿半ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.65 　 10/27　　上期　　　 -7.91
<7751> キヤノン 　　　東Ｐ　　 -2.44 　 10/27　　　3Q　　　　1.09
<3635> コーテクＨＤ 　東Ｐ　　 -1.51 　 10/27　　上期　　　-15.26
<9663> ナガワ 　　　　東Ｐ　　 -1.27 　 10/27　　上期　　　　4.30

<7250> 太平洋工 　　　東Ｐ　　 -1.22 　 10/27　　上期　　　 57.76
<3132> マクニカＨＤ 　東Ｐ　　 -1.13 　 10/27　　上期　　　-30.20

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース