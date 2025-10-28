【Fender Mexico 60th Anniversary Classic Player ’50s Stratocaster（改）】（横浜市 ポコイダー 59歳）

連チャン投稿になります。「権藤、権藤、雨、権藤」です。重度のOGA(俺楽アディクション）を患っております。お見知りおきの上、ご容赦願いたく存じます。

ワラメロをはじめ、改造ストラト達と褥を共にする毎日。脂っこいものばかり食べていると、旅館の朝食が恋しくなるんですかねぇ。ストラトの新製品発表をぼうっと眺めたりして。「普通」への憧憬かな。

ある日ふと部品ケースを開くと、そこにはワラメロの伴侶＝アルダーボディがひっそりと時を待っておりました。ようし作るか。「普通」のストラトを。

シングル3発の5WAY。トレモロも純正のヤツ。色は後で決めよう。手持ちのパーツで大体行けそう。まずは塗装はがしから。下地処理を進めると同時に、ネックを購入。トラ杢バリバリでギラギラ。しかし仕上げが悪いのです。逆反りだし、ナットもフレットもガタガタ。

いつものように、私の駆け込み寺である、栃木のギター工房 風さんに、タスクナット・SUSフレット・ネック調整・キャビティ導電塗装までをオーダーしました。うんバッチリ。弾きやすい。

キャパシタに最近お気に入りのビタQをインストール。P.Uは手持ちのTEXMEXでとりあえず組み込み。おっと塗装は、ギラギラネックとバランスをとるため「普通」のブラック。仕上げのクリアラッカーを省き、黒一発で薄っすら吹いただけなので、アルダーの木地が透けて見えます。直ぐにヤレてムケてきて、ナチュラルレリックに期待が持てますね。

んでとりあえず完成。お〜木が良く鳴ってる。ここまでは文句なし。さて通電しての音はと。ああやっぱ私には合わないなTEXMEX。柔らかくて甘い音が、しっくり来ないのです（あくまでも私見です。お気になさらず）。

まぁこれは想定内なので、良さげなP.Uを探しましょうか。フェンダーヴィンテージ・リンディフレーリンあたりを検索していたら、「1970年代USA製アルニコマグネットを使ったStratocaster3個1セット」を発見。製作者は小泉 空弦さんですって。へぇ〜デモ映像が素晴らしいな。で、購入。

うわなにこれ。パワーも枯れもさることながら、音の立体感がすごいな。弦の一本一本が独立して鳴るのです。弦って丸いんだな、と今更ながら認識。スタジオで弾いて録音しても、しっかり音が前に出ている。ストラトではなかなか珍しい。いや経験がないな。ミスしてもごまかせない。クリーン・クランチ・ハイゲイン・ワウも全てくっきり。なんかすごいの出来ちゃった？「普通」でいいのに･･･｡

◆ ◆ ◆

おう、ふつーのストラト系ですね。ストリングガイドがちょっぴりモダンだけれど。…と思ったら、ネックプレートが見逃せなかった。FREEDOM CUSTOM GUITAR RESEARCHのTone Shift Plateじゃないですか。何も考えずにこれにしたのか試行錯誤の上のセレクトだったのかはわかりませんが、こいつを手元に持っているという時点で、本気度が伝わるってものです。ストラト（というかフェンダー）って、カスタマイズの余地がどこにでもあって、ドライバー一本で鳴りも音色も大きく変わりますよね。特にネックジョイントなんて、ネジの締め具合やスペーサーを用いてのネック角次第で、別モノになる。奇跡の完成度に到達するなんて、全ギタリスト垂涎のお点前です。（BARKS 烏丸哲也）

