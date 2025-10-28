Snow Man宮舘涼太“十八番”企画でまた勝てず 野口衣織「これで優勝に…」
28日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、Snow Man・宮舘涼太の十八番を企画化した「タリータリーレボリューション」を実施。宮舘、向井康二、野口衣織、女子100mハードル日本記録保持者の福部真子選手、=LOVEの野口衣織という異色の顔ぶれで戦った。
【写真】ハロウィン企画で…キュートな衣装の野口衣織「これで優勝に…」
同企画は、カメラのタリーランプをつかったゲームで、曲中にタリーランプが光る順番を暗記し、ドンピシャでカメラ目線を送ることができたら成功というもの。向井は、宮舘がこれまでの同企画で結果が残せていないことを踏まえ「Snow Manとして恥ずかしいですね。僕がバシッと。芝居中もカメラ見ちゃいますから」と豪語した。
1試合目は、Snow Man「カリスマックス」で勝負。野口と福部選手が5ポイント、向井が4ポイント、宮舘が6ポイントという結果で、野口と宮舘による決勝戦となった。決勝は、Mrs. GREEN APPLE「青と夏」で勝負。野口が11ポイントを獲得したが、宮舘は7ポイントで、野口が優勝となった。
野口が「これで優勝になるんですね（笑）？楽しかったですし、頑張りました」と口にする中、向井は「Snow Manまだまだおるからな（笑）！」と呼びかけ、宮舘も「今回いけると思っていたんですけどね。内心は焦りまくってます」と笑わせていた。
