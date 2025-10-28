ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。試合前には球団OBの野茂英雄氏が始球式に登場。大歓声を浴びた。

1995年にドジャースに移籍し、「トルネード投法」で全米に大旋風を巻き起こした野茂氏。メジャーデビューから30年、ドジャースタジアムでのWSで始球式を行った。

捕手役を務めたのは、WS第2戦で完投勝利を挙げた山本由伸投手。豪快なトルネード投法ではなかったが、ノーバウンドで山本に投じ、大歓声を浴びた。その後は山本と写真に納まり、笑顔で言葉をかわした。始球式のボールは山本にプレゼントしていた。

X上の日本人ファンからも感激の声が続出した。

「ドジャースホーム第1戦で始球式が野茂英雄さんとは粋なことをしてくる。。。」

「なんか野茂と山本由伸の2ショット見てると涙がこみ上げてくるな」

「野茂と山本のバッテリーを観るとは 歴史スペクタクル」

「野茂さんニコニコでなんかこっちも嬉しい」

「野茂に始球式のボールを返し、野茂にそのボールを返される山本由伸おもろ過ぎだろwww」

「この人の挑戦が今に繋がってると思うと感慨深いよね」

「野茂さんの始球式から感動で涙腺ユルユル」

初戦は大敗したものの、2戦目は山本の完投勝利で通算1勝1敗としたドジャース。野茂氏の始球式で勢いに乗り、第3戦も制してみせる。



（THE ANSWER編集部）