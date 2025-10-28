◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルージェイズのＭ・シャーザー投手（４１）が、敵地ドジャース戦に先発し、初回を無失点で切り抜けた。サイ・ヤング賞３度（１３、１６、１７年）受賞のレジェンド右腕は、タイガース（１２年）、ナショナルズ（１９年）、レンジャーズ（２３年）に続いて４球団目（５度目）でのワールドシリーズ先発登板を果たした。

先頭・大谷翔平投手（３１）には、７９・２マイル（約１２７・５キロ）のカーブを痛打され、右翼線へエンタイトル二塁打を許すと、続くベッツは右飛。３番フリーマンは三飛。４番スミスは空振り三振に斬った。

勝利投手になればナショナルズ時代の１９年以来、２勝目。シリーズを制覇すると、ナショナルズ、２３年レンジャーズに続いて自身３度目の世界一になる。この日に向けては「十分なモチベーションはある。自分は勝つためにここにいるし、チーム全員が同じ気持ちだ。それだけを考えている。長年プレーしてきて、相手がどう攻めてくるか、自分がどう攻めるかは理解している。結局は基本に立ち返る。ストライクを取って勝負すること。難しく考えすぎず、シンプルにやる方がうまくいく」と意気込んでいた。