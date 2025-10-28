ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。相手先発のマックス・シャーザー投手と対峙し、至高の対決が実現した。

1、2戦目の敵地でのブーイングから一転、本拠地の大歓声を浴びて大谷が初回の打席に入った。マウンドにいるのは、メジャー通算221勝右腕のシャーザーだ。

MVP3度受賞の大谷と、サイ・ヤング賞3度のシャーザー。WS史上2組目となる至高の対決が実現した。

MLB公式のサラ・ラングス記者は試合前に自身のXを更新。「マックス・シャーザーvsショウヘイ・オオタニは、すでに3回以上サイ・ヤング賞を獲得している投手とすでに3回以上MVPを獲得している打者によるワールドシリーズで2組目の対戦となる。もう一組は2009年のペドロ・マルティネス／アレックス・ロドリゲス」と伝えていた。

第1打席は、右翼線に二塁打を放った大谷に軍配が上がった。



（THE ANSWER編集部）