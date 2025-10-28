¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢É×¡¦ÂçÃ«¤Î¸½ÃÏ±þ±ç¤Ë¤¤ç¤¦¤âÅÐ¾ì¡¡¡ÈÉØ¿Í²ñ¡É¤Ç¾Ð´é¡¢Á°Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÉ×ÉØ¤ÎÏÃÂê¤â
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï
¡¡2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ö¥º¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÈÉØ¿Í²ñ¡É¤Î¸åÎó¤ÇÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¡£¥Ë¥Ã¥³¥ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè1Àï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖWe don¡Çt need you!¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎºÊ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2Àï¤ò1¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤«¤éËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë