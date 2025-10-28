【阪神主力選手「虎の巻」】#4

阪神主力選手「虎の巻」【佐藤輝明】飛躍のウラにレジェンド金本知憲との共通項…スコアラー目線で徹底分析

1977年ドラフト5位で内野手として阪神入団、引退直後の82年から昨年まで43年間にわたり、スコアラーとしてチームを支えた飯田正男氏（66）。氏の野球観が大きく変わったのは、99年の野村克也監督の就任だった。前年の98年までヤクルトで9年間指揮を執り、3度の日本一、4度のリーグ優勝を達成。阪神では3年連続最下位で退任したものの、緻密なデータ分析に基づく「ID野球」はタイガースの野球を大きく変えたといわれる。最終回は野村監督との思い出を聞いた。

◇ ◇ ◇

──野村監督が来て、大きく野球観が変わったと聞きました。

「そうですね。常にピリピリしながら仕事をしていましたね（笑）。なにしろ、ある試合のある投手のことについて、『おい、あの1球はどんな根拠があって投げたんや？』と聞いてくるわけですから。1試合で多いときは両軍合わせて300球ほど。僕ら先乗りスコアラーは直前に対戦相手の6試合を見ている。中には印象に残る球はあっても、何千球の1球となると、さすがに覚えきれません」

──それはいくらなんでも……という感じですね。

「ただ、野村監督の場合は、僕らに聞いているのは正解か不正解かじゃないんです。『根拠は何だ？』と。つまり、『おまえの考えはどうなんだ？』と、意見を聞いているわけです。もちろん、実際に投げた投手や受けた捕手に聞かない限り、本当のところはわからないわけですが、それに対して『わかりません』とは答えられません。野村監督の質問にきちんと答えられる準備をしないといけない。僕のスコアラー人生でかなり勉強になった監督だと思います」

──今はどの球団もやっていますが、阪神では野村監督時代にスコアラーがベンチ入りするようになった。

「ヤクルトでやっていたことを、ウチでもやるようにしたんです。野村監督は試合前のミーティングでも自分の考えを15分間ほど話していました。試合中も、例えばある打者がストレートを本塁打したら、『次の打席は変化球待ってるやろ』と。僕は野村監督が退任してからも、学んだことを選手に伝えてきました。時代は変化しても、普遍的なものはある。それが長年、スコアラーをやってきた人間に求められていることだろうな、という思いもありましたから」

──野村野球は今も阪神に根付いているわけですね。

「だと思います。ひとつ例を挙げるなら、野村監督は『凡打、安打、ファウル、空振り』のゾーンを注視していた。『真ん中でストライクを取れる球種を探せ』と、よく言っていました。投手は初球にストライクを取れたら非常に楽になる。だから、野村監督は真ん中でストライクを取れる球種を重視したわけです。早打ちの打者はカウント1-0でも、2-0でも、ストライクが来たと思ったら振ってくる。それに対してどうやってストライクを取りにいくか。ストライクを取るという意味では、ファウルも同じ。打者ごとにファウルになりやすいコースも調べましたね。野村監督時代は劇的に仕事が変化して大変でしたけど、本当に勉強になった3年間でした」 （おわり）

（飯田正男／阪神元スコアラー）