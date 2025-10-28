日本シリーズを戦う博多の一軍選手、フェニックス・リーグに参加している宮崎の二軍選手の間では、ソフトバンクとの頂上決戦以外にも気になることがあるという。

「次の二軍監督です」と、コーチ経験のある球団OBが、こう言う。

「平田勝男二軍監督は今季で契約が満了し、退任するとみられている。後任人事は藤川球児監督の意見が重視されると聞いています。生え抜き中心で育てながら勝つことを目指す藤川監督にとって一、二軍は、より強固な関係性を構築したい。藤川監督と野球観が合う人が大前提となるでしょう」

そんな中、チーム内外から聞こえてくるOBが何人かいると、こう続ける。

「ひとりは、球団のスペシャルアンバサダー（SA）を務める糸井嘉男さん（44）です。OBと距離を置いている藤川監督が唯一、今春キャンプで臨時コーチとして招聘するなど大きな信頼を置いている。佐藤輝明に練習でクリケットバットの導入をすすめるなど覚醒に一役買った。最近は二軍の視察にも訪れ、糸井SAと同様、投手から野手に転向した西純矢に助言を送った。コーチ経験はありませんが、ソフトバンクの柳田悠岐ら糸井SAを慕う選手も多い。二軍監督としても適任といえます」

そして、もうひとりのOBが2003年、05年V戦士の赤星憲広氏（49）だという。

「キャンプで臨時コーチを務めた経験がある赤星さんを巡っては、昨オフ、球団が二軍監督のオファーを出したともっぱらです。指導者経験はありませんが、球団が『一軍監督候補』として評価している人材です」（前出のOB）

赤星氏は阪神優勝決定時に日本テレビの番組で、年間を通して主力選手にケガ人を出さなかった藤川監督について「マネジメント力はさすが」と絶賛。大阪・読売テレビのYouTube番組などでもたびたび、藤川監督の選手起用や指導者経験なしでヘッドコーチも置かずに優勝したことなどを褒め称えている。

「赤星さんと藤川監督は現役時代から関係は良好。お互いの野球観も合う。OB評論家の中では藤川野球の最大の理解者といっても過言ではない。ネックは、赤星さんが解説者、タレント活動で多忙で、多くの収入を得ていること。阪神の二軍監督の年俸は3500万円前後と他球団よりも高く、契約金も出るとはいえ、売れっ子の赤星さんの場合は確実に収入が減るでしょうから。外部招聘ではなく、内部の人事異動という可能性もあります」（放送関係者）

いずれにせよ、球団はすでに人選を終えているはず。日本シリーズ終了後、誰が二軍監督として発表されるのか。博多、宮崎では夜な夜な噂話が飛び交っている……。

