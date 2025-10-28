【大人気連載プレイバック】#44

《城島健司#2》最優秀バッテリー賞の授賞式で先輩投手に仕掛けた「いたずら」の中身

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はソフトバンクで活躍した本多雄一氏について綴られた元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第15回=2024年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■田尻一郎氏による「鷹の真実」（第15回=2024年）を再公開

今回はホークスの一軍内野守備走塁コーチを務める本多雄一（39）の回になります。地元福岡県生まれで鹿児島実業に野球留学し、三菱重工名古屋でプレー。2005年大学・社会人ドラフト5巡目で入団しました。

現役時代の言動を知っている方はご存じでしょうが、とにかくマジメ。入団当初から大人っぽい性格で、その当時から普段の食事にも気を使っていたくらいです。

社会人出身なので1年目から一軍起用が見込まれていましたが、オープン戦で負傷し、開幕は二軍スタート。本格的に一軍で活躍するのは2年目からになります。それでも希望枠で同期入団の松田宣浩は自分より先に一軍に定着した本多のことを、相当意識していましたね。

プレースタイルは堅実ですが、ここぞでガッツを見せてくれる。2012年の日本ハムとのCSファイナルステージ3戦目では、札幌ドームのフェンスに頭から激突しながらダイビングキャッチ。頚椎捻挫で病院直行となりましたが、それでもボールをこぼしませんでした。当時、一軍内野守備走塁コーチだった鳥越裕介も「ボールを離さなかったのが偉い！」と絶賛していました。

そうしたプレーができる男だから、女性ファンも多い。いまでも球場では「ポンちゃーん！」と黄色い声援が飛ぶこともあります。

コーチとしても勉強を欠かさず、自分の考えをしっかり持っている。

例えば取材の時、まず自分の考えをハッキリ言う。しかし、メディア側もいろいろと話を引き出そうと、本多の考えとは違うことなどをわざと振ってきます。すると本多は「いや、そうじゃないんです」とキッパリ言い、また自分の考えをイチから説明する。だから、取材時間が予定時間をオーバーすることも多々ありました（笑）。

生真面目なのはいいのですが、こんなことも。僕が二軍マネジャーから一軍の広報チーフになった時、本多は「マネジャー、よろしくお願いします」と言ってきた。「いやいや、俺は広報だから」と言いましたが、「僕の中でプロのマネジャーといえば田尻さんです」と。その気持ちはうれしいのですが、他のスタッフの手前もあります。僕も「わかったわかった。それ以上言うなよ」とクギを刺すにとどめました。

堅物というほどでもないし、融通が利かないわけでもない。とにかく仕事に対しては真面目な男なんです。

次回は球団会長付特別アドバイザー、城島健司について、2回に分けて語りましょう。

▼たじり・いちろう 1967年、福岡県出身。86年ドラフト外で南海ホークスに入団。88年に引退し、98年まで打撃投手。その後は、一軍と二軍のマネジャー、広報などを歴任した。2023年オフに退団。

◇ ◇ ◇

この続きは本記事下部の関連記事、【続きを読む】…から要チェックだ。