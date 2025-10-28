今年のNHK紅白歌合戦の出演者が出揃う時期が近づいてきた。司会は有吉弘行（51）、綾瀬はるか（40）、今田美桜（28）、NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）に決定している。

【もっと読む】福山雅治は"フジ不適切会合参加"報道でも紅白で白組大トリの可能性も十分…出場を容認するNHKの思惑

NHKにとって今年の必須獲得案件は「嵐」。2026年5月末で解散が確定し、活動休止前の紅白出場でも視聴率を高めた功労者だけに、業界関係者の間では白組の大トリ確実だと言われている。NHK的にはこの“借りを返す”ためにSTARTO社から何組出場させるかが課題で、Snow Man、SixTONES、なにわ男子、さらに初出場枠で注目されているのは菊池風磨（30）率いるtimelesz、Travis Japan、さらに紅白の司会をやりたいキャラの村上信五（43）でおなじみのSUPER EIGHTなどが候補だという。

しかしながら、この抱き合わせ出演は「借りではない」と言うのはテレビ関係者。

「むしろNHKとしては願ったりかなったり。STARTOタレントをたくさん出しても対外的にも局内にも言い訳がつく。さらにKing & Princeと辞めジャニのNumber_iも出演すれば、中立の立場を取りながら、“STARTO全部のせ”状態。毎年若年層の視聴者獲得が課題のNHKにとって挽回の年になるともっぱらです。さらに活動休止前最後のPerfume、SNSでバズったFRUITS ZIPPER、超ときめき♡宣伝部なども出演候補に挙がっていると聞きます。今年はさらに若者に寄せた構成になるでしょう」

海外からの観光客も、アイドルの推し活に来日するほどジャパニーズアイドルの人気は高いだけに、NHKの世界戦略としてもあながち悪くもないともっぱらだ。「STARTOタレント解禁」と「ラスト嵐」が紅白を変えるかもしれない。

◇ ◇ ◇

“紅白の重鎮”福山雅治にはフジ案件があったが、今年はどうなるのか？ 関連記事【もっと読む】福山雅治は"フジ不適切会合参加"報道でも紅白で白組大トリの可能性も十分…出場を容認するNHKの思惑…では、何とか福山を出演させるべくうごめく面々について伝えている。