北村匠海、小栗旬とのプライベートのやりとり明かす「スタンプ1個なんですよ」

10月26日、TBS系『日曜日の初耳学』に、北村匠海が出演。また、親交のある小栗旬がVTR出演し、北村のエピソードを語った。

小栗は、北村のプライベートについて、「地味。ものすごい地味です」「昔、学生時代の彼とかを見てると華やかさを感じましたけど、最近は、表に出てる時はとっても華やかなんだけど、裏の時はすっごい地味で」「酒を飲んでる時とかも少し存在感が薄くなる感じはありますね。空気と同化するような、少し匠海がぼやけて見える瞬間があります」とコメント。

これを受けて北村は、「それは酔いすぎなんじゃないですか」とツッコミ。続けて、「大体旬さんが連絡くれる時ってスタンプ1個なんですよ。チラッていうスタンプを送ってくるんです」「つまり『今飲んでるけど、匠海がもし暇で来れるのであれば来れば？』っていうのがそのスタンプ1個に詰まってる」と、小栗とのやりとりを明かした。

その上で、「小栗さんとはわりと一緒に時間過ごさせてもらって」「お芝居だったり映画だったりドラマだったりっていう、そこへの愛情がやっぱ小栗さんはケタが違うと思いますね。話してると」「ほんとに芝居の話なんですよ、ずっと。それがお酒飲んでると楽しいんですけど、小栗さん酔いすぎて僕のこと見えてない…」と笑いを誘った。