¥³¥ê¥ó¥½¥ó¤ÈSOMPO¡¢¹Ò¶õÊØÃÙ±ä»þ¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSompo Smart Delay¡×¤ÎÄó¶¡³ÈÂç
¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÈSOMPO¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖSompo Smart Delay¡×¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÎ¹¹ÔÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÃÙ±ä»þ¤Ë¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥Ý¥Ã¥É¡¢¥¹¥Ñ¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë±þ¤¸¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï2»þ´ÖÁ°¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢1»þ´Ö¤â¤·¤¯¤Ï2»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä»þ¤ËÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç5,400Ëü¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬1»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÃÙ±ä¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢À¤³¦146¤«¹ñ841¶õ¹Á¤Î1,800¤«½ê°Ê¾å¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÃÙ±ä»þ¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖSmart Delay¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£