「尊すぎないか」赤楚衛二＆山田裕貴のツーショットに反響！ 「胸熱！」「あまりにもイケメン」
俳優の赤楚衛二さんは10月26日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の山田裕貴さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】赤楚衛二＆山田裕貴のイケメンツーショット
ファンからは「胸熱！」「尊すぎないか」「仲良いのが伝わってきます」「あまりにもイケメン」「ビジュ完璧」「最高のバディですね！」「名古屋出身のスター二人」「1番見たかったツーショ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最高のバディですね！」赤楚さんは「#山田裕貴ann #ドラゴンフェニックス甲子園 出場させて頂きました」と、同日に神奈川県・横浜アリーナで行われたイベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」に出演したことを報告。また、2枚の写真を公開していますが、1枚目には山田さんとのツーショットを掲載しています。2人とも華やかなイケメンです。
Kep1erやスキマスイッチも出演同イベントにはほかにも、韓国の女性アイドルグループ・Kep1er（ケプラー）や2人組アーティスト・スキマスイッチなどが出演。2組は公式X（旧Twitter）アカウントにて、山田さんとの集合ショットを公開しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
