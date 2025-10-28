史上初の日経平均株価５万円！　『近年まれにみる盛り上がり』で識者が予想「関西の地域経済は活性化へ」

２７日、東京株式市場で日経平均株価は史上初めて５万円を超え、午後に入ってもＡＩや半導体関連株を中心に買い注文が相次ぎ全面高の展開となり、先週末より１２１２円高い５万５１２円で、終値でも５万の大台に乗せて取引を終えました。



２８日は、すこし下げて取引がはじまりましたが、それでも５万３００円台を保っています。



株高の背景にはアメリカと中国の貿易をめぐる緊張が和らいだことや、就任から１週間経つ高市総理の政策への期待が引き続き追い風となっているとみられます。



