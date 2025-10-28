◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で二塁打を放ち、6試合連続安打をマークした。

相手先発の41歳シャーザーはサイ・ヤング賞3度、通算221勝のベテラン右腕。異なる4球団でのWS進出はMLB最多タイ記録とPSも熟知している。

初回の第1打席は第1球、外角95・1マイル（約153キロ）直球をフルスイングもファウル。続く2球目、内寄りのカーブを狙い、今度は右翼線へエンタイトル二塁打とし、いきなり得点圏に進んでチャンスメークした。ただ、後続が倒れ先制のホームを踏むことはできなかった。

前日に行われた会見で大谷は「状態的には少しずつ上がってきているかなとは思う。1打席1打席を大事にしたい」と語っていた。

第1、2戦では敵地トロントのファンから「We don’t need you」のチャント（大合唱）を浴びた。前日会見で、妻・真美子夫人からイジられたことを明かし「家庭ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたい」と自らおどけてみせ、爆笑をさらった。

1勝1敗で迎えた第3戦からは本拠で3試合。「3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかなって思っています」とこのまま3連勝で連覇を狙う覚悟だ。

大谷が打席に入る際には敵地から一転、「MVP」のチャントで本拠ファンは温かい声援を送った。