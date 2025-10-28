ベストセラー作家で日本保守党の代表を務める百田尚樹参院議員（69）が28日までにYouTubeを更新。

2012年発表の小説「海賊とよばれた男」の印税をめぐって、その後10年間も後悔していたことを明かした。

同作品について「渾身の力で執筆していた。途中、胆石の発作に襲われ、手術を受けた後も傷口から出血しながら完成させた」と百田氏は振り返った。そして印税について出版社と交渉した際、「13％を要求しようと考えたけど、相手が12％で、と言ってきた。まあ、1％ぐらいええかと手を打ったんです」

ところが「海賊とよばれた男」は上下巻で200万部の大ヒット。1冊1600円で印税1％（16円）違えば、その差3200万円。

「あのとき13％で押し通していたら…。3200万円が…」と百田氏は頭を抱えた。このときの悔しさは、その後10年にわたって家族にこぼしていたという。

YouTubeでは、JRAが発売したWIN5で5億6252万円もの払い戻しとなったニュースを取り上げるうち、印税の話題となった。

百田氏は放送作家として「探偵！ナイトスクープ」（ABCテレビ）の制作に参加。同番組のヒットに大きく貢献した。06年に「永遠の0」で小説家デビュー。昨年1、2月には腎臓がんの手術を受け、今月に入ってからも腫瘍マーカーでがんの疑いが出たことを公表している。