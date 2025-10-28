登録者数1240万人の韓国有名大食い系美人ユーチューバー、tzuyang（ツヤン＝28）を脅迫して金品を受け取ったユーチューバー2人に対し、損害賠償1億2500万ウォン（約1250万円）の支払いを命じる判決が出た。

ソウル中央地裁民事部は27日、ツヤンが2人を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、ユーチューバー1人は7500万ウォン（約750万円）、もう1人は、他のユーチューバーと共同で5000万ウォン（約500万円）を払うという、原告の一部勝訴判決を出した。

ツヤンは昨年7月に自身のYouTubeチャンネルで、元彼に4年間持続的な暴行と脅迫に遭ったことなどを告白した。さらにそのことを知ったユーチューバー2人が、23年2月に私生活関連の情報を暴露しない条件で、5500万ウォン（約550万円）を恐喝したことも明かした。同年9月、ツヤンは2人のせいで精神的被害を受けたとし、損害賠償訴訟を起こした。

これとは別に、ツヤンに対する恐喝などの疑いで起訴された2人は、9月の控訴審でそれぞれ懲役3年と懲役1年、執行猶予3年を宣告されている。