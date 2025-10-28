お互いにハッピー！容姿を褒めてくれた男性を喜ばせる一言９パターン
男性が「カワイイ」と褒めてくれるのは、貴重な出来事です。そんなときは、かわいらしいリアクションで、男性をさらにキュンとさせたいもの。そこで、『スゴレン』男性読者の意見をもとに、「容姿を褒めてくれた男性に対して、『言ってよかった！』と喜ばせる一言９パターン」を紹介します。
【１】「もう１回言ってほしいな」と、２回目をリクエストする。
「照れるけど、何度だって言ってあげたくなる」（２０代男性）と、うれしそうにおねだりする女性に、思わずドキッとする男性もいます。目をキラキラさせて「お願い」と言えば、男性もまた「カワイイ」と言ってくれるでしょう。
【２】「また言ってもらえるように頑張るよ」と、気合を見せる。
「頑張りを近くで見ていたいって思う」（２０代男性）というように、今後の２人の関係を、男性に期待させるリアクションと言えそうです。「これからも期待してて」と、積極的な一言を付け加えれば、男性との距離もグッと縮まるでしょう。
【３】「○○君に会うから、メイク頑張ったんだ」と、おでかけ前の裏話をする。
「自分のために頑張ってくれたことに感動！」（２０代男性）と、女性の努力を知ることで、男性は驚きと喜びを感じるようです。自ら裏話をすると、「カワイイ」と言わせようとしているように聞こえてしまうので、男性に褒められてからにしましょう。
【４】「○○君に言われるとうれしい」と、その男性だからこその喜びを伝える。
「特別な感情を抱いてくれてるのかなって期待しちゃう」（１０代男性）と、名指しでの喜びの言葉に、男性は女性からの好意に気づくようです。意中の男性に「カワイイ」と言われたときは、この一言で思いを伝えちゃいましょう。
【５】「初めて言われた！」と、テンション高めに驚く。
「誰より先にかわいさに気づいたことがうれしい」（１０代男性）と、女性の「初めて」という言葉と驚いた顔に、心の中でガッツポーズをしている男性もいます。実際に初めてでなくても、この一言で男性を喜ばせてみてはいかがでしょうか。
【６】「そうでしょ」と、冗談を言って照れ隠しをする。
「照れた表情とふざけた言葉のギャップがいい」（２０代男性）と、照れ隠しでふざける女性に、少女のようなキュートさを感じる男性もいるようです。真顔で「そうでしょ」と言うと冷たい印象になるので、ニッコリ笑って言うことが重要そうです。
【７】「そんなことないよ」と否定しつつ、うれしそうに笑う。
「謙虚な姿勢が好印象だし、照れくさそうにしてるのがカワイイ」（１０代男性）と、謙遜しつつもうれしそうな姿に、キュンとする男性もいます。謙遜で終わらずに、「でも、ありがとう」とお礼を述べると、うれしさが伝わりやすいでしょう。
【８】「恥ずかしいじゃん」と、顔を真っ赤にしてはにかむ。
「照れた姿から、喜んでくれてるのが伝わってくる」（２０代男性）と、女性の恥ずかしがる姿から、溢れでる喜びを感じとる男性もいます。不意打ちで「カワイイ」と言われたときは、照れを隠さず思いっきりはにかんでみましょう。
【９】「褒めてくれてありがとう」と、素直に喜ぶ。
「本気で言った言葉が、ちゃんと伝わったんだって実感できる」（１０代男性）と、女性が喜ぶ姿を見て、男性は言葉が真っすぐ伝わったことを感じるようです。「褒めるなんて、何か裏があるの？」と疑わず、素直に喜んじゃいましょう。
「容姿を褒めてくれた男性に対して、『言ってよかった！』と喜ばせる一言」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
