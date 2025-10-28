47歳主婦が3カ月で9キロ減！“食べない”をやめたらスルスル痩せた、その理由とは？
「食べなければ痩せられる」――ダイエットをする時に誰もがそう考えるのではないでしょうか。しかしそう信じて努力しても、結果が出ないどころか、むしろ体重が増えてしまう。そんな経験をしたことのある人は少なくないでしょう。
今回お話を伺ったMさん（47歳）も、まさにそのひとりでした。Mさんはこれまで数々のダイエット法を試し、「食べない」「サプリに頼る」「単品だけ食べる」などの方法を取り組んできました。しかし、思うように痩せられないどころか、体重は年々増加。さらに健康診断の数値も悪化してしまい、生活を見直さざるを得ない状況になりました。
◆どうして？“食べていないのに痩せない”
Mさんも「食べなければ痩せられる」と信じていたひとりでした。朝食を抜く、昼を軽く済ませる、夜は食べてもほんの少しだけ。誰が見ても「ダイエット、頑張ってるね」と言ってくれるような生活をしていました。しかし、そんな生活を続けても体重計の数字は一向に減らないどころか、少しずつ増えていくばかりでした。
「食べていないのにどうして？という思いで、体重計に乗るたびに憂鬱な気持ちになりました。こんなに努力も我慢もしているのに、なぜ体重が減らないのか、なぜ増えてしまうのか。毎日疑問とストレスを抱えていました。頑張っているのに成果が出ないことが一番つらかったです」
食べない我慢と減らない体重への苛立ち。こんなに頑張っているのに体重が減らないことで、ますます強くなる自己否定。「食べないのに痩せない」「食べたらもっと太るのではないか」といった思いから、食べることが怖くさえ感じるようになったそうです。
◆極端なダイエット法の落とし穴 ― 無理な食事制限とサプリ頼み
Mさんがこれまでに試してきたのは、極端な方法ばかりでした。ある時期は「これを飲めばきっと痩せられる」と、サプリに頼っていました。また別の時期はリンゴやヨーグルトだけ食べる単品ダイエットを取り入れてみたり、朝・昼は少食にして夜は食べないようにしてみたり。「とにかく少しでも食べる量を減らせば痩せられるはず」と信じていました。
「食べたら太ると思っていたので食事を抜けば体重は減るはずだと頑張っていました。痩せられないのは食べているせいだと思っていました。でも現実は違いました。無理な制限や我慢をしても、年齢を重ねるごとに体重は逆に増えていきました」
食べない生活では、一時的に体重が落ちることはあっても続けることができませんでした。むしろ疲れやすくなり、気持ちが不安定になることも。結果的にリバウンドを繰り返し、体調にも不安を感じる状態になったのです。
◆健康診断をきっかけに食生活を見直す
決定的なきっかけは、健康診断でした。数値の悪化を医師に指摘され、これまでの生活を見直さなければならないと痛感しました。そこで初めて、「食べないことを頑張る」のではなく、「食べ方を変える」ことを意識するようになったのです。
無理な制限でやみくもに自分を追い込むのではなく、自分の身体としっかり向き合い、必要なものをきちんと摂ることの大切さに目を向けました。
「これまでは、ただひたすら制限するばかりで、自分を追い詰めるような苦しい方法しか知りませんでした。」
実践したのは、特別な食品や高価なアイテムに頼ることではありません。
・1日3食を欠かさず食べること
・主食のご飯をしっかり摂り、たんぱく質を意識して摂取すること
・毎食、必ず野菜を取り入れること
・こまめに水分補給をすること
・夜だけ糖質を控えめにすること
といった、無理のない調整を心がけました。また、ご飯をもち麦入りにするなどの工夫も取り入れています。
