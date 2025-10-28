オファーが絶えない54歳人気俳優、出演映画のタイトルに“しり込み”したワケ 「汚したくないという気持ちでいっぱい」
近年はタレントとしてのイメージよりも、真っ先に俳優業での活躍が思い浮かぶユースケ・サンタマリアさん（54歳）。昨年のNHK大河ドラマ『光る君へ』での安倍晴明役や、映画版の公開も発表されたドラマ『全領域異常解決室』など、多くの作品でユースケさんにしか出せない存在感を放っています。
現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』では、余命半年を宣告された娘・萌（當真あみ）を、優しく気丈に支え続ける父・桜井康介を演じています。自身も今年、父親になったばかりのユースケさんの目には、康介がどう映ったのか、お話を伺いました。
◆『ストロベリームーン』に尻込みした理由
――素敵なお父さんでした。
ユースケ・サンタマリアさん（以下、ユースケ）：この映画を汚したくないという気持ちでいっぱいでした。
――えっ、汚したくない？とても素敵なお父さんでしたよ。
ユースケ：だって、タイトルからしてね、「ストロベリームーン」ですよ。最初、タイトルだけで尻込みしました。なんて可愛らしくてロマンチックなタイトルなんだろう、と。そして物語のメインは若い子たち。でも、お父さん、お母さんの存在も必要不可欠ということだったので、このような映画になったわけですけど、変なノイズにはなってはいけないと。それで最初に覚悟を決めて、「とにかく優しいパパを！」とね。「こんなパパがいてくれたら」と誰もが羨むような父親を目指して演じました。
◆なんだかんだ、“優しい人”がいちばん強い
――ユースケさんご自身としては、康介さんはどんな父親、男だなと感じましたか？
ユースケ：いまおっしゃったように、“男だな”と思いましたね。僕らの世代って、「男は歯を食いしばって涙を見せないものだ」っていうイメージを叩き込まれて育ったんです。康介って、一見ふわっとしているように見えて、実は本当に“男”なんですよ。それも、ものすごく強い男。「こんな人になれたらな」と思わせるような人間です。なんだかんだ言って、本当に優しい人って、実はものすごく強いんだと思います。
――そうですね。
ユースケ：娘が余命いくばくもないと言われていて、体調を崩すたびに「もしかしたら…」と覚悟しなきゃいけないような状況って、普通ならとても平常心ではいられないはずです。それなのに、あの穏やかな状態を保ちながら、すべてを胸の内に押し込めて生きている。普通だったらパニックになりますよ。でも康介も、妻の美代子（田中麗奈）も、娘も、みんな本当に強い。そう感じましたね。
◆無理くりにでも「にやり」と笑いたい
――ユースケさん自身は、どういう人でありたいですか？
ユースケ：僕は普段から「人生でユーモアが一番大事だ」と言っています。ただ、周囲からもユーモアがある人間だと思われている分、パニックになったりすると後から反省することが多いんですよね。それこそパブリックイメージ通りの人間でいられればいいのにと思います。追い込まれた時にも「にやり」と笑えるやつというか。そういう男でいたいと昔から思っているんですけど、やっぱり余裕がないと「にやり」はできない。
――たしかにそうですね。
ユースケ：余裕がなくても、それを周りに悟られたくないし、自分を持っていくためにも、無理くりにでも「にやり」と笑えるくらいの精神力が欲しいです。追い込まれているのに、「面白いことになってきたな」と口にするとかね。小さなことから大きなことまで、人生ってどうしたって苦境に立たされるシチュエーションもあります。でも、そうしたときに「にやり」とできると、一拍考える余白にもなると思います。
◆家がうまくいく秘訣は…
