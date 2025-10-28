受験を頑張っている彼。差し入れを受け取った彼の反応に心がギュッとなった。【ママリ】

大学受験を控えた彼氏・カンちゃんになかなか会えず、寂しい日々を送っていたかか丸'22(@maru_maru_kazok)さん。ほんの少しの時間でも会えた時はとてもうれしく、楽しい時間を過ごしていましたが、自分の気持ちは伝えず飲みこんでいました。友人のアドバイスを得て、センター試験の前日に差し入れをすることにしたかか丸'22さん。カンちゃんのことを思い悩みながら温かいお茶とチョコを買いますが、カンちゃんの反応は意外なものでした。エッセー作品『絵の具とバレエシューズ』をダイジェストでご紹介します。

友人のアドバイスで差し入れを渡すことに

受験を控えた他校の彼氏・カンちゃんにできることをいつも考えていたかか丸'22さん。難関校を受験する彼に何かしてあげたいけれど、何をしたらいいのかわからない状態は、きっとつらいものがあったでしょう。



カンちゃんが美容師の夢をあきらめることも、かか丸'22さんは納得しきれていないようですが、直接聞くことはできなかったようです。



そんな時、クラスメートのルンちゃんに差し入れを渡したら？とアドバイスされ、一生懸命コンビニで差し入れを選んだかか丸'22さん。悩みに悩んで温かいお茶とチョコを買いカンちゃんの元へ向かいます。

カンちゃんの反応に耐えられなかった

差し入れを渡したかか丸'22さんですが、カンちゃんの反応は思っていたものとは全く違うものでした。



センター試験を前に気遣う余裕がカンちゃんにはなかったのかもしれませんが、カンちゃんを思って一生懸命差し入れを選んだかか丸'22さんはつらかったでしょう。



受験の時期は自分を追い込んで勉強する人もいます。精神的に追い込まれた状況では、普段と同じように相手を思いやることは難しいのかもしれません。



恋愛第一とは言っていられない高校3年生。2人の恋はどこへ向かうのでしょうか。

ついに高校卒業へ

卒業式を迎えたかか丸'22さん。友人たちと離れる不安や寂しさから卒業式では大号泣でした。そのくらい楽しく充実した高校生活を送っていたのでしょうね。



バンドをやっているカンちゃんの卒業ライブを見に行くため、とびきりのおしゃれをして向かうかか丸'22さんでしたが、心の中ではセンター試験前日のできごとでまだモヤモヤとしているようです。



相手を思うからこそ言いたいことが言えない、でも言いたい。そんな歯がゆい恋愛模様が描かれたエッセー作品『絵の具とバレエシューズ』。淡い恋をしたことがある方は当時を思い出して、胸がギュッとなりそうなエピソードでした。

